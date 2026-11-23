Москва хочет узнать у «коалиции желающих» намерения относительно мира на Украине
В Москве хотели бы инициировать общение с «коалицией желающих», чтобы выяснить их планы относительно мира на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы уже говорили, что имеем ввиду инициировать общение с европейцами с тем, чтобы понять, насколько они готовы способствовать мирным делам и насколько их позиция коррелируется с задачей налаживания трека по мирному урегулированию», – сказал представитель Кремля.
19 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пригласила представителей европейских стран в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию украинского конфликта. По словам президента, Москва заинтересована в том, чтобы заранее узнать подходы европейских государств к мирному процессу и определить, что именно они готовы предложить.
16 ноября помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что участие европейцев в переговорах с Россией не согласовано. По его словам, переговоры России, Украины и США продолжатся предположительно в Абу-Даби, однако дата нового раунда пока не определена. Предыдущая встреча состоялась 10–11 ноября.