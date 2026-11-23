7 ноября стало известно, что «Росатом» планирует запустить новый гидрометаллургический завод по переработке урановых и уран-молибденовых руд месторождений «Аргунское» и «Жерловое» в Краснокаменске. Производство будет включать две независимые очереди, каждая рассчитана на выпуск порядка 5500 т закиси-окиси урана в год. Это основной компонент сырья для ядерного топлива АЭС. Помимо руд «Аргунского» и «Жерлового» завод планирует перерабатывать концентраты с других российских и зарубежных месторождений «Росатома».