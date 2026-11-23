На Ленинградской АЭС-2 начнут использовать урановое вторсырье
Внедрение регенерированного урана в реакторах ВВЭР-1200 обсуждалось на научно-технической конференции в Нижнем Новгороде, посвященной развитию ядерного топлива. Ее проводит раз в два года компания ТВЭЛ, управляющая топливным дивизионом «Росатома».
Старший вице-президент ТВЭЛ Александр Угрюмов назвал среди ключевых задач отрасли повышение эффективности использования топлива, разработку новых конструкционных материалов, совершенствование технологий его производства и замыкание ядерного топливного цикла.
Регенерированный уран получают при переработке отработавшего ядерного топлива. Из него извлекают сохранившийся уран-235, отделяя его от продуктов деления и других компонентов. Повторное использование этого материала считается первым этапом замыкания ядерного топливного цикла и технологически проще производства уран-плутониевого топлива.
В России уже есть опыт применения такого топлива на реакторах РБМК, а также отдельных энергоблоках ВВЭР-440 на Кольской АЭС и ВВЭР-1000 на Калининской АЭС.
7 ноября стало известно, что «Росатом» планирует запустить новый гидрометаллургический завод по переработке урановых и уран-молибденовых руд месторождений «Аргунское» и «Жерловое» в Краснокаменске. Производство будет включать две независимые очереди, каждая рассчитана на выпуск порядка 5500 т закиси-окиси урана в год. Это основной компонент сырья для ядерного топлива АЭС. Помимо руд «Аргунского» и «Жерлового» завод планирует перерабатывать концентраты с других российских и зарубежных месторождений «Росатома».