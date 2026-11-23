Пашинян пообещал уйти в отставку при провале референдума по конституции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал покинуть свой пост, если граждане страны на референдуме проголосуют против принятия новой конституции. Об этом он заявил в видеообращении после публикации проекта основного закона республики.
«Если народ проголосует против Конституции, если новая Конституция не будет принята, я подам в отставку и уйду с поста премьер-министра», – сказал Пашинян.
В случае одобрения конституции он пообещал не выдвигать свою кандидатуру на пост премьера на следующих парламентских выборах независимо от того, будут они очередными или досрочными. До их проведения Пашинян намерен заниматься окончательным закреплением мира с Азербайджаном.
Премьер предложил оппозиции поддержать проведение референдума, поскольку правящей партии «Гражданский договор» не хватает шести голосов для принятия соответствующего решения. Проект новой конституции Армении опубликовали 23 ноября. В его преамбуле отсутствует ссылка на Декларацию о независимости страны, исключения которой ранее добивался Баку.
29 октября Пашинян допустил проведение досрочных парламентских выборов, если оппозиция откажется поддержать конституционный референдум. По его словам, власти намерены добиваться проведения голосования, в том числе с помощью общественного давления на оппозиционных депутатов.
21 ноября премьер Армении анонсировал запуск проекта «Маршрут Трампа», направленного на развитие транспортных и энергетических связей в регионе. В рамках инициативы Ереван планирует соединить свою энергетическую инфраструктуру с сетями Турции и Азербайджана. Проект стал частью договоренностей о нормализации отношений Баку и Еревана, достигнутых при посредничестве США в августе 2025 г.