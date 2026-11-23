В случае одобрения конституции он пообещал не выдвигать свою кандидатуру на пост премьера на следующих парламентских выборах независимо от того, будут они очередными или досрочными. До их проведения Пашинян намерен заниматься окончательным закреплением мира с Азербайджаном.