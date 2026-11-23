На строительство паромов для Калининграда направят почти 50 млрд рублейБольшую часть средств выделят из ФНБ, а суда построят к 2030 году
Правительство России утвердило инвестиционный проект строительства двух железнодорожных паромов для переправы Усть-Луга – Балтийск стоимостью почти 47 млрд руб. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на эти цели направят до 38,1 млрд руб., или 81% от общей суммы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Оставшуюся часть расходов покроют за счет федерального бюджета. Строительство судов планируется завершить к 2030 г. Проект позволит увеличить объем морских грузовых и пассажирских перевозок, а также снизить зависимость Калининградской области от сухопутного транзита.
Мишустин заявил, что действия некоторых стран, включая нарушения логистических цепочек и попытки транспортной блокады Калининградской области, затрудняют работу региональных предприятий.
«Чтобы обеспечить регион бесперебойным снабжением, необходимыми товарами, сырьем, строятся два новых железнодорожных парома», – сказал премьер на совещании с вице-премьерами. По его словам, реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность региона и снизить расходы бизнеса на перевозку грузов.
21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке двух беспилотников на сухогруз, следовавший в Калининград через Финский залив. Глава Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что угрозы снабжению региона нет.
22 августа глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал заключение контрактов на строительство двух автомобильно-железнодорожных паромов для Калининградской области до конца 2026 г.
20 июля Беспрозванных сообщил о росте каботажных морских перевозок почти в пять раз по сравнению с 2022 г. По его словам, на морской транспорт приходится около 60% грузопотока региона, а число задействованных судов составляет около 28.