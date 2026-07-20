Беспрозванных рассказал о влиянии санкций на снабжение Калининградской области

Полного отказа от наземного транзита, по словам губернатора, не планируется. Европейские страны сами заинтересованы в сохранении сообщения, так как их экономика страдает от потерь. Власти готовятся к любым сценариям, но ограничения лишь подталкивают регион к поиску новых путей развития.‍