Беспрозванных рассказал о влиянии санкций на снабжение Калининградской области
С введением санкций объем перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом ежегодно сокращается. Как сообщил «Ведомостям» губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, каботажные морские перевозки выросли почти в пять раз к 2022 г. и сейчас составляют около 60% трафика.
По его словам, на линии Калининградская область – Санкт-Петербург / Ленинградская область работает около 28 судов, их число меняется в зависимости от ремонтов и сезона,
Глава региона обратил внимание, что автотранспортом перевозить санкционные грузы нельзя – это инструмент давления. Отдельным ограничением стало топливо, которое теперь идет только морем. Губернатор отметил, что эти меры стимулируют развитие морского транспорта: появился инвестор – Fesco госкорпорации «Росатом», строится два новых парома, прорабатывается приобретение еще двух.
Полного отказа от наземного транзита, по словам губернатора, не планируется. Европейские страны сами заинтересованы в сохранении сообщения, так как их экономика страдает от потерь. Власти готовятся к любым сценариям, но ограничения лишь подталкивают регион к поиску новых путей развития.
Власти Калининградской области неоднократно сталкивались с угрозами со стороны западных соседей. Так, в июне Литва, Польша и Франция провели учения «Отважный кабан» в районе Сувалкского коридора. Официально их целью называли блокаду российского региона. 1 июля, накануне мероприятий, посвященных 80-летию Калининградской области, президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. Главной темой стали вопросы социально-экономического развития этого региона.