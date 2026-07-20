«Нужно быть безумными, чтобы покуситься на западный форпост России»Глава Калининградской области о 80-летии региона, инвестициях, транзите товаров и угрозах со стороны западных соседей
В июле 2026 г. Калининградская область отметила свое 80-летие. Указом президиума Верховного совета СССР на территории особого военного округа 7 апреля 1946 г. была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, а 4 июля 1946 г. область была переименована в Калининградскую, Кенигсберг – в Калининград. В регионе в начале июля прошли празднования.
В последние годы со стороны западных соседей в адрес Калининградской области часто звучат угрозы. В июне этого года Литва, Польша и Франция проводили учения «Отважный кабан» в районе Сувалкского коридора – территории Литвы между Калининградской областью России и Гродненской областью Белоруссии. Заявлялось, что целью учений является блокада российского региона. Накануне юбилейных мероприятий Владимир Путин проводил очное оперативное совещание с членами Совета безопасности, темой которого было заявлено «вопросы социально-экономического развития Калининградской области».