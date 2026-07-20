В последние годы со стороны западных соседей в адрес Калининградской области часто звучат угрозы. В июне этого года Литва, Польша и Франция проводили учения «Отважный кабан» в районе Сувалкского коридора – территории Литвы между Калининградской областью России и Гродненской областью Белоруссии. Заявлялось, что целью учений является блокада российского региона. Накануне юбилейных мероприятий Владимир Путин проводил очное оперативное совещание с членами Совета безопасности, темой которого было заявлено «вопросы социально-экономического развития Калининградской области».