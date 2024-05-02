– Тема транзита продолжает оставаться проблемной. Но тут лучше по порядку. Есть несколько треков. Первый – автомобильный транзит из основной части России в Калининградскую область. И здесь все, к сожалению, не очень радужно. Если говорить про транзит через территорию Литвы, то у нас там остался один пункт пропуска. Новый пункт пропуска в Дубках, который был построен, мы собирались его запускать и который должен был стать самым большим международным пунктом пропуска, так и не открылся. Якобы у Литвы, когда еще была пандемия, там размыло дорогу и они до сих пор ее ремонтируют. Через него никакие грузы так и не поехали. В итоге работает один пункт пропуска – и автомобильный, и железнодорожный – Чернышевское (Кибартай). Я каждый день получаю по нему сводку. За прошлые сутки через него прошло 55 машин, хотя пропускная мощность – 300 машин.