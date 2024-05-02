«Счастье любит тишину»Губернатор Калининградской области о логистике в регионе, Иммануиле Канте и своем будущем
С 2022 г. Калининградская область оказалась в сложной ситуации, когда Литва ограничила транзит товаров из основной части России в регион. С тех пор ситуация разрешилась, но все равно остается сложной – на железнодорожные поставки введено квотирование, а автомобильный транспорт через пункты пропуска идет очень медленно. Но за два года логистика маршрутов перестроилась, и теперь растет доставка грузов в регион по морю – на это идут субсидии. Кроме того, после чемпионата мира по футболу, пандемии и начала спецоперации в регионе растет количество туристов, для чего планируется расширение аэропорта региона «Храброво». Губернатор Антон Алиханов в интервью «Ведомостям» рассказывает о том, как регион адаптировался за два года к изменениям в логистике товаров, объясняет, почему назвал Иммануила Канта «трофеем» во время празднования 300-летнего юбилея философа, и опровергает свой скорый переход в федеральные органы исполнительной власти.
«Желание насолить соседу»
– Тема транзита продолжает оставаться проблемной. Но тут лучше по порядку. Есть несколько треков. Первый – автомобильный транзит из основной части России в Калининградскую область. И здесь все, к сожалению, не очень радужно. Если говорить про транзит через территорию Литвы, то у нас там остался один пункт пропуска. Новый пункт пропуска в Дубках, который был построен, мы собирались его запускать и который должен был стать самым большим международным пунктом пропуска, так и не открылся. Якобы у Литвы, когда еще была пандемия, там размыло дорогу и они до сих пор ее ремонтируют. Через него никакие грузы так и не поехали. В итоге работает один пункт пропуска – и автомобильный, и железнодорожный – Чернышевское (Кибартай). Я каждый день получаю по нему сводку. За прошлые сутки через него прошло 55 машин, хотя пропускная мощность – 300 машин.
Антон Алиханов
– Да, всего 55 грузовиков проехали. В нормальные дни сейчас бывает 100 машин, в хорошие – 150 машин. А проектная мощность для пропуска – 300 машин. Там все оборудовано досмотровыми комплексами. Никакой сложности работать в режиме 150–200 машин в день нет. Но есть исключительно указание литовского руководства пограничникам и таможенникам на этом пункте пропуска работать в таком низком режиме. Не итальянская забастовка, но что-то похожее. Ситуация с их стороны совершенно никак не регулируется и ничем не объясняется, кроме желания насолить соседу со стороны литовских руководителей.
Второй трек – это доставка грузов по железной дороге. Тут все более-менее стабильно, ситуация ухудшается не так быстро, как с автомобильным транзитом. Литва внедрила систему квот на железнодорожные перевозки. Она у них сформулирована так, что квота рассчитывается из средней за последние три года. Понятно, что такая формула приводит к постоянному уменьшению.
– С учетом того что в 2023 г. объем квот был снижен на 26%, в 2024 г. – на 20%, сейчас у нас по железной дороге идет около 2 млн т в год. Здесь меня беспокоит сам механизм. Он не настроен на сохранение железнодорожного транзита, учитывая квоты Литвы. Это подразумевает, что они и дальше будут сокращать квоты. Я очень надеюсь, что с этим что-то сделают и механизм пересмотрят. Мы постоянно напоминаем об этом МИДу, а они в своих нечастых контактах с литовцами напоминают об этом им. Но пока никаких изменений здесь нет.