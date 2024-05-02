Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика / Интервью

Антон Алиханов: «Счастье любит тишину»

Губернатор Калининградской области о логистике в регионе, Иммануиле Канте и своем будущем
Елена Мухаметшина
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов/ Андрей Гордеев / Ведомости

С 2022 г. Калининградская область оказалась в сложной ситуации, когда Литва ограничила транзит товаров из основной части России в регион. С тех пор ситуация разрешилась, но все равно остается сложной – на железнодорожные поставки введено квотирование, а автомобильный транспорт через пункты пропуска идет очень медленно. Но за два года логистика маршрутов перестроилась, и теперь растет доставка грузов в регион по морю – на это идут субсидии. Кроме того, после чемпионата мира по футболу, пандемии и начала спецоперации в регионе растет количество туристов, для чего планируется расширение аэропорта региона «Храброво». Губернатор Антон Алиханов в интервью «Ведомостям» рассказывает о том, как регион адаптировался за два года к изменениям в логистике товаров, объясняет, почему назвал Иммануила Канта «трофеем» во время празднования 300-летнего юбилея философа, и опровергает свой скорый переход в федеральные органы исполнительной власти.

«Желание насолить соседу»

– Мы встречались с вами два года назад. Главной проблемой было то, что Литва ввела запрет транзита из регионов России в Калининградскую область. Как сейчас выстроены логистические маршруты в регионе?

– Тема транзита продолжает оставаться проблемной. Но тут лучше по порядку. Есть несколько треков. Первый – автомобильный транзит из основной части России в Калининградскую область. И здесь все, к сожалению, не очень радужно. Если говорить про транзит через территорию Литвы, то у нас там остался один пункт пропуска. Новый пункт пропуска в Дубках, который был построен, мы собирались его запускать и который должен был стать самым большим международным пунктом пропуска, так и не открылся. Якобы у Литвы, когда еще была пандемия, там размыло дорогу и они до сих пор ее ремонтируют. Через него никакие грузы так и не поехали. В итоге работает один пункт пропуска – и автомобильный, и железнодорожный – Чернышевское (Кибартай). Я каждый день получаю по нему сводку. За прошлые сутки через него прошло 55 машин, хотя пропускная мощность – 300 машин.

Антон Алиханов

губернатор Калининградской области
Родился 17 сентября 1986 г. в городе Сухуми Абхазской АССР. В 2008 г. закончил Всероссийскую государственную налоговую академию Минфина России
2010
ведущий советник планово-экономического отдела департамента управления делами Минюста России
2013
замдиректора, директор департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга РФ
2015
заместитель председателя правительства Калининградской области
2017
губернатор Калининградской области
2022
избран губернатором Калининградской области на второй срок
– Всего 55 машин? А раньше сколько было?

– Да, всего 55 грузовиков проехали. В нормальные дни сейчас бывает 100 машин, в хорошие – 150 машин. А проектная мощность для пропуска – 300 машин. Там все оборудовано досмотровыми комплексами. Никакой сложности работать в режиме 150–200 машин в день нет. Но есть исключительно указание литовского руководства пограничникам и таможенникам на этом пункте пропуска работать в таком низком режиме. Не итальянская забастовка, но что-то похожее. Ситуация с их стороны совершенно никак не регулируется и ничем не объясняется, кроме желания насолить соседу со стороны литовских руководителей.

Второй трек – это доставка грузов по железной дороге. Тут все более-менее стабильно, ситуация ухудшается не так быстро, как с автомобильным транзитом. Литва внедрила систему квот на железнодорожные перевозки. Она у них сформулирована так, что квота рассчитывается из средней за последние три года. Понятно, что такая формула приводит к постоянному уменьшению.

– Сколько сейчас грузов идет по железной дороге?

– С учетом того что в 2023 г. объем квот был снижен на 26%, в 2024 г. – на 20%, сейчас у нас по железной дороге идет около 2 млн т в год. Здесь меня беспокоит сам механизм. Он не настроен на сохранение железнодорожного транзита, учитывая квоты Литвы. Это подразумевает, что они и дальше будут сокращать квоты. Я очень надеюсь, что с этим что-то сделают и механизм пересмотрят. Мы постоянно напоминаем об этом МИДу, а они в своих нечастых контактах с литовцами напоминают об этом им. Но пока никаких изменений здесь нет.

Вы видите 4% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных