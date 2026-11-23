Nvidia выбыла из тройки крупнейших компаний мира по капитализации
Американский производитель чипов Nvidia опустился на четвертое место в мире по рыночной капитализации после падения акций на 14% по итогам торгов 20 ноября. Стоимость компании сократилась до $3,03 трлн, свидетельствуют данные торгов.
К закрытию торгов акции Nvidia подешевели до $125,53 за бумагу. Днем ранее капитализация компании составляла $3,525 трлн, что позволяло ей занимать третье место в мировом рейтинге. Теперь Nvidia уступает Apple, Microsoft и Alphabet, материнской компании Google.
До отставки основателя Nvidia Дженсена Хуанга, 11 ноября, рыночная стоимость производителя чипов достигала $4,195 трлн. Таким образом, менее чем за две недели компания потеряла более $1 трлн капитализации. В октябре котировки Nvidia снизились более чем на 10%, а с начала ноября – почти на 40%.
21 ноября Business Insider сообщило о сокращении рыночной стоимости Nvidia примерно на $1 трлн после ухода Хуанга. По данным Bloomberg, за несколько недель компания потеряла около $1,4 трлн капитализации на фоне скандала вокруг предполагаемых связей бывшего гендиректора с женщиной, подозреваемой в сотрудничестве с китайской разведкой.
12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга с постов президента, гендиректора и члена совета директоров. Временно компанию возглавила финансовый директор Колетт Кресс.
19 ноября Financial Times сообщила о планах Кресс повысить зарплаты сотрудникам и предоставить дополнительные премии в виде акций. Руководство Nvidia рассчитывает таким образом удержать специалистов на фоне падения котировок и неопределенности со сменой гендиректора.