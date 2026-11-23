До отставки основателя Nvidia Дженсена Хуанга, 11 ноября, рыночная стоимость производителя чипов достигала $4,195 трлн. Таким образом, менее чем за две недели компания потеряла более $1 трлн капитализации. В октябре котировки Nvidia снизились более чем на 10%, а с начала ноября – почти на 40%.