Днем ранее части сбитого беспилотника повредили крышу и выбили стекла в хозпостройке на территории частного дома в Миллеровском районе Ростовской области. Инцидент произошел в поселке Долотинка. Пострадавших нет. Всего, по словам Слюсаря, за ночь дроны были уничтожены в Таганроге и Волгодонске, а также в Миллеровском, Неклиновском, Усть-Донецком районах.