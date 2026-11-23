Над Ростовской областью сбили более 80 беспилотников
Минувшей ночью над Ростовской областью перехватили и уничтожили более 80 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, дроны перехватили над Каменском-Шахтинским и восемью районами региона: Шолоховским, Красносулинским, Родионово-Несветайским, Верхнедонским, Мясниковским, Чертковским, Каменским и Усть-Донецким.
В Красносулинском районе после падения обломков БПЛА произошло возгорание. На месте работают экстренные службы, информация о последствиях атаки уточняется, отметил губернатор.
Днем ранее части сбитого беспилотника повредили крышу и выбили стекла в хозпостройке на территории частного дома в Миллеровском районе Ростовской области. Инцидент произошел в поселке Долотинка. Пострадавших нет. Всего, по словам Слюсаря, за ночь дроны были уничтожены в Таганроге и Волгодонске, а также в Миллеровском, Неклиновском, Усть-Донецком районах.
С 08:00 до 20:00 мск 22 ноября силы ПВО ликвидировали 38 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей. В ночь на 22 ноября было сбито 170 дронов над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.