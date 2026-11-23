«Мир, развитие и процветание – это главные взгляды КНДР на внешнюю политику. КНДР не претендует ни на гегемонию, ни на экспансию. Насилие и нажим не имеют ничего общего с внешней политикой КНДР», – сказал Ким Чен Ын.