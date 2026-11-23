Ким Чен Ын: КНДР не претендует на гегемонию и экспансию
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) не нацелена на гегемонию или экспансию. Об этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, принимая верительные грамоты у новоназначенных послов России, Индонезии, Швеции, Вьетнама, Бразилии, Чехии, Индии, Филиппин, Таиланда и Бангладеша, пишет ЦТАК.
«Мир, развитие и процветание – это главные взгляды КНДР на внешнюю политику. КНДР не претендует ни на гегемонию, ни на экспансию. Насилие и нажим не имеют ничего общего с внешней политикой КНДР», – сказал Ким Чен Ын.
По словам Кима, при этом КНДР не согласна с попыткой ограничивать и сдерживать присущие суверенным государствам права на суверенитет и развитие, «которыми все страны на Земле должны пользоваться равно и одинаково».
«И сделаем все для того, чтобы достаточно и безупречно обеспечить наши права и интересы», – подчеркнул он.
22 ноября посол России в КНДР Андрей Подъелышев вручил Ким Чен Ыну верительные грамоты. В июле президент РФ Владимир Путин назначил Подъелышева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Корейской Народно-Демократической Республике.