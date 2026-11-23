В Пермском крае от атаки БПЛА поврежден промышленный объект
Промышленный объект получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет. По словам Махонина, силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку БПЛА.
На месте происшествия работают оперативные службы, уточнил губернатор.
Ночью 20 ноября в Смоленской области были повреждены гражданский объект промышленности, объект энергетики и частный жилой дом.
17 ноября в Башкирии отразили массированную атаку беспилотников на промышленные зоны Уфы и Салавата, уничтожено более 50 украинских беспилотников.
За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 192 украинских беспилотника над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Республики Крым.