Дрозденко уточнил, что судно является сухогрузом. В 16:38 губернатор сообщил, что к нему подошло российское спасательное судно, и отметил, что эвакуация команды не потребовалась. По его словам, ситуация находится под контролем, а команда судна проводит необходимые работы. Сухогруз планирует возобновить движение по маршруту.