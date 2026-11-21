Что известно об атаке на грузовое судно в Финском заливеИдет эвакуация экипажа – Дрозденко
В Финском заливе атаковано судно, следовавшее в Калининград. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале.
«В нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы Российской Федерации, произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в г. Калининград, с применением двух БПЛА», – сообщил Дрозденко.
По словам губернатора, сейчас происходит эвакуация экипажа. Последствия инцидента уточняются.
Угрозы для снабжения Калининградской области нет, заявил глава региона Алексей Беспрозванных. «Специалисты оценивают ситуацию», – написал он в Telegram-канале.
Опасность атаки беспилотников была объявлена в Ленинградской области в 3:35 21 ноября. За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 73 украинских БПЛА. В 13:18 Дрозденко сообщил, что за все время атаки над Ленобластью ликвидировано 80 дронов.
Дрозденко уточнил, что судно является сухогрузом. В 16:38 губернатор сообщил, что к нему подошло российское спасательное судно, и отметил, что эвакуация команды не потребовалась. По его словам, ситуация находится под контролем, а команда судна проводит необходимые работы. Сухогруз планирует возобновить движение по маршруту.