Зеленский заявил о нехватке систем Patriot из-за сокращений поставок из США
Украина испытывает дефицит перехватчиков Patriot после того, как поставки из США в 2026 г. сократились в «три-четыре раза». Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью NBC News.
«Это огромная проблема и вызов», – сказал Зеленский.
26 октября украинский лидер заявил, что страна почти месяц ждет согласия на поставку ракет для систем Patriot и NASAMS от главы Пентагона Пита Хегсета. Он отметил, что Украина по данному вопросу прорабатывает связи с США, Европой и «другими партнерами, имеющими запас ракет PAC-2 и PAC-3».
24 октября Зеленский заявил об отсутствии американской помощи Украине, пожаловавшись на сократившиеся поставки вооружений. По его словам, за последние три месяца Киев получил от США лишь 24 ракеты-перехватчика Patriot, тогда как, по его оценке, Украине требуется в среднем 350 перехватчиков в месяц.
20 октября газета The Washington Post писала, что администрация президента США Дональда Трампа не одобрила передачу Украине ракет-перехватчиков Patriot от третьих стран. Указывалось, что часть ракет Patriot была передана Украине дружественными странами, но для этого требовалось одобрение Хегсета.