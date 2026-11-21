По версии обвинения, в 2014 г. Петров и еще трое фигурантов – бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, директор кипрской Panabel Limited Георгий Кафкалия и Кайро – совместно с неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление денег, полученных от бизнеса автодилера. Средства уходили на счета Panabel Limited якобы в оплату акций «Рольф Эстейт», купленных у кипрской компании по завышенной цене – почти 4 млрд руб. Договор купли-продажи был подложным, а деньги в итоге оказались в австрийском банке.