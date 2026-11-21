Суд оставил без изменений заочный приговор основателю автодилера «Рольф» Петрову
«Мосгорсуд оставил приговор без изменения», – говорится в материалах.
В августе Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил Петрова к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (проведение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
В сентябре 2023 г. Черемушкинский районный суд Москвы признал директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, согласно приговору, Кайро назначен штраф в размере 500 000 руб.
По версии обвинения, в 2014 г. Петров и еще трое фигурантов – бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, директор кипрской Panabel Limited Георгий Кафкалия и Кайро – совместно с неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление денег, полученных от бизнеса автодилера. Средства уходили на счета Panabel Limited якобы в оплату акций «Рольф Эстейт», купленных у кипрской компании по завышенной цене – почти 4 млрд руб. Договор купли-продажи был подложным, а деньги в итоге оказались в австрийском банке.