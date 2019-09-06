Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск

Евгений Разумный / Ведомости

Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде. Его обвиняют по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб. В суд поступило ходатайство о заочном аресте Петрова. Представители Петрова сказали «Ведомостям», что суд, по итогам заседания которого он может быть заочно арестован, пока продолжается.

Об уголовном деле против Петрова стало известно в конце июня. Его заподозрили в том, что он вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета кипрской Panabel Limited. По версии следствия, был изготовлен заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта», стоимость которых была умышленно завышена.

Фигурантами дела также стали директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро, экс-гендиректор компании Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Г. Кафкалия. Кайро находится под домашним арестом, Петров и Луковецкая – за границей. Никто из них вину не признает.

Петров намерен оспорить в суде оценку сделки, которая легла в основу уголовного дела. Он отметил, что в момент ее совершения представители закона ни разу не сомневались в законности купли-продажи акций. «Ни регулятор, ни аудиторы, ни налоговая инспекция тогда не предъявляли нам претензий», – заявил он. Петров не исключил, что преследование может быть связано с его поддержкой оппозиционера Алексея Навального и организовано, чтобы предупредить тех, кто из бизнеса приходит в политику.

После возбуждения уголовного дела Петров и Кайро были исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф». Аналогичные изменения произошли в фирмах «Рольф эстейт Санкт-Петербург», объединяющей 17 дилерских центров в Петербурге, и «Рольф моторс», под управлением которой по два дилерских центра Toyota и Lexus в Москве. Петров возглавлял совет директоров «Рольфа» с апреля 2018 г., Кайро входил в него с 2015 г. Новым председателем совета директоров компании стал совладелец автодилера Игорь Маляров.

«Рольф» – крупнейший автодилер в стране. Компания была создана Петровым в 1991 г. и на сегодняшний день принадлежит его семье. Дилерская сеть «Рольфа» насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, в портфеле 21 автомобильная марка и один мотоциклетный бренд.