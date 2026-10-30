Ушаков: Украина вновь ослушалась Трампа, ударив по российскому НПЗ
Украина вновь ослушалась президента США Дональда Трампа, который призывал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«В очередной раз ослушались и просто, я бы сказал, игнорируют даже его. Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но не слушаются», – сказал Ушаков.
Помощник президента отметил, что Европа по-прежнему поддерживает Киев, иначе бы «вряд ли они на это решились».
С недавнего времени отношения президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского обострились. Американский лидер заявил, что Украине пришло время сменить лидера, и обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт, а также в ударах по российским НПЗ, которые провоцируют рост мировых цен на топливо.