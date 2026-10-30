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Ушаков: Украина вновь ослушалась Трампа, ударив по российскому НПЗ

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Украина вновь ослушалась президента США Дональда Трампа, который призывал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«В очередной раз ослушались и просто, я бы сказал, игнорируют даже его. Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но не слушаются», – сказал Ушаков.

Помощник президента отметил, что Европа по-прежнему поддерживает Киев, иначе бы «вряд ли они на это решились».

С недавнего времени отношения президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского обострились. Американский лидер заявил, что Украине пришло время сменить лидера, и обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт, а также в ударах по российским НПЗ, которые провоцируют рост мировых цен на топливо.

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