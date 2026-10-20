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Рубио заявил о серьезной напряженности в отношениях США и Украины

Инна Шульгина
Department of State / Flickr
Department of State / Flickr

Между Киевом и Вашингтоном есть серьезное напряжение. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«В этом нет никаких сомнений, и именно поэтому нам позвонили», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

20 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с Рубио поднял вопрос о восстановлении доступа Киева к спутниковым системам связи Starlink и Starshield. Кроме спутниковой связи, стороны обсудили потребность Украины в дополнительных ракетах для зенитных ракетных комплексов Patriot. Зеленский также подчеркнул важность предоставления американской стороной разведывательной информации о пусках баллистических ракет, назвав такую поддержку жизненно необходимой.

С недавнего времени отношения президентов США и Украины Дональда Трампа и Зеленского обострились. Американский лидер заявил, что Украине пришло время сменить лидера, и обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт, а также в ударах по российским НПЗ, которые провоцируют рост мировых цен на топливо. Зеленский, в свою очередь, раскритиковал сделку США и России о поставках дизельного топлива и назвал Трампа слабым. 18 октября Зеленский обвинил администрацию Трампа в ограничении работы системы Starlink на Украине, хотя американская сторона неоднократно отрицала это. На следующий день украинский президент в очередной раз повторил, что ограничения на работу Starlink на Украине сохраняются.

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