Рубио заявил о серьезной напряженности в отношениях США и Украины
Между Киевом и Вашингтоном есть серьезное напряжение. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«В этом нет никаких сомнений, и именно поэтому нам позвонили», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
20 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с Рубио поднял вопрос о восстановлении доступа Киева к спутниковым системам связи Starlink и Starshield. Кроме спутниковой связи, стороны обсудили потребность Украины в дополнительных ракетах для зенитных ракетных комплексов Patriot. Зеленский также подчеркнул важность предоставления американской стороной разведывательной информации о пусках баллистических ракет, назвав такую поддержку жизненно необходимой.
С недавнего времени отношения президентов США и Украины Дональда Трампа и Зеленского обострились. Американский лидер заявил, что Украине пришло время сменить лидера, и обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт, а также в ударах по российским НПЗ, которые провоцируют рост мировых цен на топливо. Зеленский, в свою очередь, раскритиковал сделку США и России о поставках дизельного топлива и назвал Трампа слабым. 18 октября Зеленский обвинил администрацию Трампа в ограничении работы системы Starlink на Украине, хотя американская сторона неоднократно отрицала это. На следующий день украинский президент в очередной раз повторил, что ограничения на работу Starlink на Украине сохраняются.