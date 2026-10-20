Рубио заявил о серьезной напряженности в отношениях США и Украины

С недавнего времени отношения президентов США и Украины Дональда Трампа и Зеленского обострились. Американский лидер заявил, что Украине пришло время сменить лидера, и обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт, а также в ударах по российским НПЗ, которые провоцируют рост мировых цен на топливо. Зеленский, в свою очередь, раскритиковал сделку США и России о поставках дизельного топлива и назвал Трампа слабым. 18 октября Зеленский обвинил администрацию Трампа в ограничении работы системы Starlink на Украине, хотя американская сторона неоднократно отрицала это. На следующий день украинский президент в очередной раз повторил, что ограничения на работу Starlink на Украине сохраняются.