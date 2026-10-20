Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,37-0,39%LIFE1,71+1,18%CHKZ15 1000%IMOEX2 465,05+1,36%RTSI937,29+1,36%RGBI111,72-0,01%RGBITR771,28+0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский попросил Рубио восстановить Украине доступ к Starlink и Starshield

Ксения Наумчик
Department of State / Flickr
Department of State / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио поднял вопрос о восстановлении доступа Киева к спутниковым системам связи Starlink и Starshield. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

Помимо спутниковой связи, стороны обсудили потребность Украины в дополнительных ракетах для зенитных ракетных комплексов Patriot. Зеленский также подчеркнул важность предоставления американской стороной разведывательной информации о пусках баллистических ракет, назвав такую поддержку жизненно необходимой.

В последние недели отношения президентов США и Украины Дональда Трампа и Зеленского обострились. Американский лидер заявил, что Украине пришло время сменить президента, и обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт, а также в ударах по российским НПЗ, которые провоцируют рост мировых цен на топливо. Украинский лидер, в свою очередь, раскритиковал сделку США и России о поставках дизельного топлива и назвал Трампа слабым.

18 октября Зеленский обвинил администрацию Трампа в ограничении работы системы Starlink на Украине, хотя американская сторона неоднократно отрицала это. На следующий день украинский президент в очередной раз повторил, что ограничения на работу Starlink на Украине сохраняются.

Читайте также:The Telegraph: Маск попросил Трампа замедлить работу Starlink на Украине
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её