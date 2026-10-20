Зеленский попросил Рубио восстановить Украине доступ к Starlink и Starshield
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио поднял вопрос о восстановлении доступа Киева к спутниковым системам связи Starlink и Starshield. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.
Помимо спутниковой связи, стороны обсудили потребность Украины в дополнительных ракетах для зенитных ракетных комплексов Patriot. Зеленский также подчеркнул важность предоставления американской стороной разведывательной информации о пусках баллистических ракет, назвав такую поддержку жизненно необходимой.
В последние недели отношения президентов США и Украины Дональда Трампа и Зеленского обострились. Американский лидер заявил, что Украине пришло время сменить президента, и обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт, а также в ударах по российским НПЗ, которые провоцируют рост мировых цен на топливо. Украинский лидер, в свою очередь, раскритиковал сделку США и России о поставках дизельного топлива и назвал Трампа слабым.