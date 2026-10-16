The Telegraph: Маск попросил Трампа замедлить работу Starlink на Украине
Основатель SpaceX Илон Маск обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением замедлить скорость работы сети Starlink на Украине. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на четыре источника.
По данным газеты, Трамп согласился с предложением Маска, что позволило Пентагону замедлить работу системы. При этом в среду Маск заявил, что не несет ответственности за замедление Starlink. Миллиардер обвинил американского лидера в хаосе и заявил, что все изменения в работе должны согласовываться с вооруженными силами США и с президентом. Источники газеты сообщили, что Маска волновала реакция европейских пользователей на ситуацию на Украине.
13 октября Politico сообщило, что Трамп может прекратить обмен разведданными с Украиной и надавить на Маска, чтобы тот отключил Киеву систему спутниковой связи Starlink. Трамп может пойти на такой шаг, если президент Украины Владимир Зеленский не перестанет наносить удары по российским НПЗ.
16 октября Трамп заявил, что США непричастны к замедлению сети Starlink на Украине. Он отметил, что утром 16 октября система работала, а если в ее работе наблюдаются какие-либо сбои, то они не зависят от Вашингтона.
В тот же день Зеленский заявил, что ограничения в работе Starlink пока сняты не полностью. Он добавил, что, хотя скорость интернета не достигла прежних показателей, она постепенно восстанавливается.