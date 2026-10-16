The Telegraph: Маск попросил Трампа замедлить работу Starlink на Украине

По данным газеты, Трамп согласился с предложением Маска, что позволило Пентагону замедлить работу системы. При этом в среду Маск заявил, что не несет ответственности за замедление Starlink. Миллиардер обвинил американского лидера в хаосе и заявил, что все изменения в работе должны согласовываться с вооруженными силами США и с президентом. Источники газеты сообщили, что Маска волновала реакция европейских пользователей на ситуацию на Украине.