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Трамп заявил о непричастности США к ограничениям Starlink на Украине

Сергей Пахомов
Cristian Bonaviri \ TASS
Cristian Bonaviri \ TASS

США непричастны к ограничениям спутниковой сети Starlink на Украине, сообщил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Newsmax.

«Я знаю, что, по-моему, все осталось по-прежнему. Я не уверен, что его вообще отключали. Но я почти уверен, что все осталось по-прежнему», – заявил глава Белого дома.

По его словам, если в работе спутниковой сети и есть какие-то ограничения, то их вводили не США. Президент также отметил, что утром 16 октября Вашингтон проверял Starlink, и тогда «все работало так же».

16 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения на работу спутниковой системы связи Starlink для вооруженных сил Украины (ВСУ) пока сняты не полностью. Он подчеркнул, что скорость интернет-соединения через систему американской компании SpaceX постепенно восстанавливается, однако пока не достигла прежних показателей.

13 октября Politico сообщило, что Трамп может прекратить обмен разведданными с Украиной и надавить на основателя SpaceX Илона Маска, чтобы тот отключил Киеву систему спутниковой связи Starlink. 14 октября Маск заявил, что Starlink предназначена для гражданских и оборонительных задач и не должна использоваться для наступательных военных операций.

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