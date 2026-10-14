Маск ответил на претензии Украины из-за ограничений Starlink
Спутниковая связь Starlink предназначена для гражданских и оборонительных задач и не должна использоваться для наступательных военных операций. Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск в соцсети X.
Он отметил, что подобное применение недопустимо для коммерческой компании.
Американский предприниматель также пояснил различия между Starlink и военной спутниковой системой Starshield. По его словам, Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем, а ограничения скорости и режимов использования устанавливают американское военное ведомство и президент.
Заявление Маска последовало за публикацией бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова в соцсети X. Тот сообщил о восстановлении связи Starlink на скоростях до 160 км/ч и призвал полностью отменить ограничения для военной модификации Starshield.
Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что на Украине в ночь на 14 октября возникли ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink, из-за которых, как утверждается, были сорваны несколько важных военных операций ВСУ. Он предположил, что компания SpaceX могла ввести ограничения по запросу администрации президента США Дональда Трампа.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал ограничения Starlink для Украины сигналом от Вашингтона.