Маск ответил на претензии Украины из-за ограничений Starlink

Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что на Украине в ночь на 14 октября возникли ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink, из-за которых, как утверждается, были сорваны несколько важных военных операций ВСУ. Он предположил, что компания SpaceX могла ввести ограничения по запросу администрации президента США Дональда Трампа.