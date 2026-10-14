Дмитриев назвал ограничения Starlink для Украины сигналом от Вашингтона

До этого бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что на Украине в ночь на 14 октября возникли ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink, из-за которых, как утверждается, были сорваны несколько важных военных операций ВСУ. Он предположил, что компания SpaceX могла ввести ограничения по запросу администрации президента США Дональда Трампа. Подтверждений этой версии со стороны Вашингтона или SpaceX пока нет.