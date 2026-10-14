Дмитриев назвал ограничения Starlink для Украины сигналом от Вашингтона
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ограничения спутниковой связи Starlink для Украины стали сигналом со стороны США Киеву.
«США посылают Украине еще один сигнал, ограничивая спутниковую связь Илона Маска Starlink», – написал он.
До этого бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что на Украине в ночь на 14 октября возникли ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink, из-за которых, как утверждается, были сорваны несколько важных военных операций ВСУ. Он предположил, что компания SpaceX могла ввести ограничения по запросу администрации президента США Дональда Трампа. Подтверждений этой версии со стороны Вашингтона или SpaceX пока нет.
13 октября Politico сообщило о возможном прекращении предоставления Киеву американских разведданных и отключении Starlink. Бывший британский дипломат Тим Уиллейзи-Уилси допустил, что Трамп может надавить на основателя SpaceX Маска, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
В тот же день Трамп подтвердил продолжение передачи разведданных Украине. Заявление прозвучало после сообщений Киева об отсутствии предупреждения со стороны западных партнеров перед российским ракетным ударом в ночь на 13 октября.