Трамп: США продолжают предоставлять Украине разведданные

Как пишет Politico, американская сторона объяснила отсутствие предупреждения плохими погодными условиями. Об этом изданию сообщил на условиях анонимности чиновник, знакомый с ситуацией. По его словам, в Киеве такое объяснение не считают убедительным и опасаются, что реальные причины могут быть другими.