Российский рынок акций завершил неделю на позитивной ноте
По состоянию на 19:00 мск 27 ноября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,28% и составил 2366,50. Индекс РТС вырос на 1,10% и составил 906,13.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«М.видео» – 46,50 руб. (+5,81%)
ГК «Самолет» – 297,10 руб. (+5,30%)
«Эталон Груп» – 21,96 руб. (+4,88%)
«Сегежа» – 0,67 руб. (+4,03%)
МКБ – 10,12 руб. (+3,78%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Циан» – 804,80 руб. (-10,62%)
«Европлан» – 678 руб. (-2,52%)
«Евротранс» – 5,90 руб. (-2,46%)
ГК «Базис» – 144,90 руб. (-1,43%)
«ВСМПО-Ависма» – 21760 руб. (-1,09%)
Общий объем торгов составил 67,79 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали:
«Газпром» – 9,78 млрд руб. (цена 104,12 руб.)
«Лукойл» – 5,17 млрд руб. (цена 5 914 руб.)
ГК «Самолет» – 5,14 млрд руб. (цена 297,10 руб.)
«Циан» – 4,83 млрд руб. (цена 804,80 руб.)
Сбербанк ао – 4,75 млрд руб. (цена 289,92 руб.)