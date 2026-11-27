Акции Japan Tobacco выросли на 4% на фоне возможной покупки Imperial Brands
Акции японской табачной компании Japan Tobacco (JT) выросли на 4% в ходе торгов на фоне сообщений о возможном приобретении британского производителя сигарет Imperial Brands совместно с американской Altria, сообщает Reuters.
Рыночная стоимость Imperial Brands, которой принадлежат бренды Davidoff, Gauloises и Kool, составляет 25,9 млрд фунтов стерлингов ($34 млрд).
Altria подтвердила, что рассматривает возможность приобретения британской компании и раздела ее активов с партнером. Japan Tobacco отказалась комментировать информацию о потенциальной сделке. В Imperial Brands заявили, что пока не получали предложений о покупке.
По оценкам аналитиков Jefferies, приобретение американских активов Imperial Brands позволит Japan Tobacco существенно укрепить позиции на рынке США и стать третьим по величине игроком. Покупка активов в Африке и на Ближнем Востоке может частично компенсировать компании потерю доходов от российского бизнеса.
В случае завершения сделки с премией к текущей рыночной стоимости Imperial Brands поглощение станет третьим по величине в истории табачной отрасли, свидетельствуют данные LSEG.
5 ноября президент России Владимир Путин передал российские активы Japan Tobacco International (JTI) во временное управление АО «Промышленные активы». Решение затронуло четыре предприятия группы. 7 ноября президент расширил перечень переданных активов.
9 ноября в JTI подтвердили продолжение работы российских предприятий, несмотря на их передачу под временное управление.