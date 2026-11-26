Мосбиржа за III квартал нарастила чистую прибыль до 20,8 млрд рублей
Чистая прибыль ПАО «Московская биржа» за III квартал по МСФО составила 20,8 млрд руб., что на 20,7% больше результата, полученного за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Комиссионные доходы год к году выросли на 20,2% и составили 23,4 млрд руб. Такой динамики удалось добиться благодаря высокой клиентской активности, а также запуску новых продуктов и услуг. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов биржи составила 62%. Чистый процентный доход составил 14 млрд руб. Показатель год к году практически не изменился.
Совокупные операционные расходы увеличились на 10,3%, до 10,4 млрд руб. Соотношение расходов и доходов составило 33,2%. EBITDA вырос на 19,5% и составил 30,2 млрд руб.
Акции Мосбиржи на торгах выросли на 0,7%. По состоянию на 10:18 мск они торгуются по 162,04 руб.
Чистая прибыль Мосбиржи по РСБУ за январь – сентябрь 2026 г. сократилась на 26,8% год к году, до 61,61 млрд руб, в III квартале показатель снизился на 5,5% до 2,22 млрд руб. В III квартале торговые и инвестиционные доходы Мосбиржи составили 2,26 млрд руб. против 2,88 млрд руб. годом ранее. Выручка от услуг и комиссионные доходы за этот период выросли на 20,5% до 8,73 млрд руб.
Во II квартале Мосбиржа получила чистую прибыль по МСФО в 15,76 млрд руб. Это на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Чистый процентный доход составил 11,9 млрд руб., комиссионные доходы составили 22,3 млрд руб. на фоне высокой активности клиентов и эмитентов, а также запуска новых продуктов и услуг.