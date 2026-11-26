Чистая прибыль Мосбиржи по РСБУ за январь – сентябрь 2026 г. сократилась на 26,8% год к году, до 61,61 млрд руб, в III квартале показатель снизился на 5,5% до 2,22 млрд руб. В III квартале торговые и инвестиционные доходы Мосбиржи составили 2,26 млрд руб. против 2,88 млрд руб. годом ранее. Выручка от услуг и комиссионные доходы за этот период выросли на 20,5% до 8,73 млрд руб.