Торги на российском рынке акций завершились заметным падением
По состоянию на 19:00 мск 24 ноября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,06% и составил 2332,50. Индекс РТС снизился на 2,08% и составил 894,27.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Эталон Груп» – 22,08 руб. (+2,13%)
«Озон фармацевтика» – 49,20 руб. (+1,42%)
«Циан» – 905,80 руб. (+0,27%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Группа ЛСР – 755 руб. (-11,39%)
«Евротранс» – 6,85 руб. (-9,87%)
ГК «Самолет» – 269 руб. (-7,02%)
«Русснефть» – 71,05 руб. (-5,45%)
«Селигдар» – 32,95 руб. (-4,72%)
Общий объем торгов составил 74,54 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали:
«Лукойл» – 12,09 млрд руб. (цена 5818,50 руб.)
«Газпром» – 9,10 млрд руб. (цена 103,20 руб.)
Сбербанк ао – 5,39 млрд руб. (цена 286,47 руб.)
ГК «Самолет» – 3,35 млрд руб. (цена 269 руб.)
«Т-Технологии» – 3,13 млрд руб. (цена 278,14 руб.)