На бирже напомнили, что торги неоактивами проводятся ежедневно: по будням с 7:00 до 00:00 мск по будням и с 10:00 до 00:00 мск по выходным и праздникам. Всего доступны 79 неоактивов на акции глобальных компаний и криптовалюты.