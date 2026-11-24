«СПБ биржа» зафиксировала новый рекорд дневного объема торгов неоактивами
Новый рекорд дневного объема торгов неоактивами на «СПБ бирже» был зафиксирован 23 ноября – 122,6 млрд руб. Он превысил предыдущий максимум на 31,1%, сообщается на сайте торговой площадки.
Количество сделок составило рекордные 651 800 (+11,1%). Лидерами по объему торгов стали неоактивы на биткойн, эфириум, а также на акции компаний Nvidia, AMD, Nebius. Также в топ-15 вошли Anthropic, Circle, солана, Coherent, риппл, Lumentum, Intel, Marvell, Sandisk и Moderna.
На бирже напомнили, что торги неоактивами проводятся ежедневно: по будням с 7:00 до 00:00 мск по будням и с 10:00 до 00:00 мск по выходным и праздникам. Всего доступны 79 неоактивов на акции глобальных компаний и криптовалюты.
Предыдущий рекорд дневного объема торгов неоактивами был достигнут 20 ноября. Сумма составила 93,5 млрд руб.
Совокупный объем торгов неоактивами и ценными бумагами на «СПБ бирже» в октябре составил 970,39 млрд руб., что на 3,7% больше сентябрьских показателей. Стоимостной объем сделок с неоактивами в октябре достиг 800,72 млрд руб. (+6,1% относительно сентября). Среднедневной объем торгов составил 25,83 млрд руб. Совершено 5,18 млн сделок, что на 12,8% меньше, чем в сентябре.