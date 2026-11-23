Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за девять месяцев
Совет директоров ПАО «Татнефть» рекомендовал дивиденды за девять месяцев в размере 31,44 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Об этом сообщается на ленте раскрытия.
Дату отсечки предложили установить на 10 января. Собрание акционеров примет окончательно решение о выплатах 25 декабря.
Обыкновенные акции «Татнефти» торгуются по 555,8 руб. по состоянию на 16:24 мск, что на 0,8% меньше значения закрытия предыдущего дня. Дивидендная доходность по итогам девяти месяцев составляет почти 5,7%.
25 сентября акционеры «Татнефти» на общем собрании утвердили выплату дивидендов в размере 32,88 руб. на одну обыкновенную акцию и столько же на привилегированную. Дата отсечки была установлена на 13 октября.
Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за девять месяцев составила 299,3 млрд руб. – в 2,8 раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Выручка компании за период выросла на 28% до 1,33 трлн руб. Валовая прибыль увеличилась в 2,4 раза до 556,35 млрд руб., прибыль от продаж – в 3,2 раза до 480,32 млрд руб.