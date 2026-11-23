Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за девять месяцев составила 299,3 млрд руб. – в 2,8 раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Выручка компании за период выросла на 28% до 1,33 трлн руб. Валовая прибыль увеличилась в 2,4 раза до 556,35 млрд руб., прибыль от продаж – в 3,2 раза до 480,32 млрд руб.