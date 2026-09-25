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Акционеры «Татнефти» утвердили выплату дивидендов

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Акционеры ПАО «Татнефть» на общем собрании утвердили выплату дивидендов в размере 32,88 руб. на одну обыкновенную акцию и столько же на привилегированную. Об этом сообщается на ленте раскрытия информации.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов установлена на 13 октября.

Дивидендная доходность обыкновенных акций «Татнефти» составит 5,14%, а «префов» – 5,38%.

За 2025 г. акционеры получили 11,61 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Общий размер дивиденда по результатам деятельности компании за прошлый год составил 34,09 руб. 

За полугодие чистая прибыль «Татнефти» по МСФО составила 165,46 млрд руб., что в три раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Прибыль, причитающаяся акционерам компании, указана в размере 165,23 млрд руб. Операционная прибыль выросла в два раза до 222,00 млрд руб. Выручка от реализации без финансовых услуг увеличилась на 15,8% до 881,65 млрд руб.

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