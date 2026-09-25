Акционеры «Татнефти» утвердили выплату дивидендов

За полугодие чистая прибыль «Татнефти» по МСФО составила 165,46 млрд руб., что в три раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Прибыль, причитающаяся акционерам компании, указана в размере 165,23 млрд руб. Операционная прибыль выросла в два раза до 222,00 млрд руб. Выручка от реализации без финансовых услуг увеличилась на 15,8% до 881,65 млрд руб.