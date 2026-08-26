Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за полгода выросла в три раза
Чистая прибыль ПАО «Татнефть» по МСФО за первое полугодие составила 165,46 млрд руб., что в три раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Финансовый отчет опубликован на ленте раскрытия информации.
Прибыль, причитающаяся акционерам «Татнефти», указана в размере 165,23 млрд руб. Операционная прибыль выросла в два раза – до 222,00 млрд руб. Выручка от реализации без финансовых услуг увеличилась на 15,8% – до 881,65 млрд руб.
В 2,4 раза снизились затраты на геологоразведочные работы – до 724 млн руб. При этом общая статья расходов выросла на 1,3% – до 656,08 млрд руб.
Совет директоров «Татнефти» утвердил дивиденды за первое полугодие 2026 г. в размере 32,88 руб. за обыкновенную и привилегированную акции. Дата отсечки установлена на 13 октября. Собрание акционеров запланировано на 23 сентября
ПАО «Татнефть» увеличило чистую прибыль в 2,3 раза по РСБУ в первом полугодии 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. (до 152,98 млрд руб.). Выручка компании выросла на 20,8% и достигла 814,1 млрд руб. При этом себестоимость практически не изменилась, увеличившись лишь на 0,2% до 532,9 млрд руб.