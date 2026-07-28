«Татнефть» более чем вдвое нарастила прибыль за первое полугодие 2026 года
ПАО «Татнефть» увеличило чистую прибыль в 2,3 раза по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. до 152,98 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.
Согласно опубликованным данным, выручка компании выросла на 20,8% и достигла 814,1 млрд руб. При этом себестоимость практически не изменилась, увеличившись лишь на 0,2% до 532,9 млрд руб.
Валовая прибыль удвоилась и составила 281,2 млрд руб., а прибыль от продаж выросла в 2,7 раза до 230,6 млрд руб. Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 июня составили 81,598 млрд руб. после 93,249 млрд руб. на конец прошлого года. За этот же период краткосрочные обязательства выросли с 330,377 млрд руб. до 371,082 млрд руб.
В конце июня акционеры «Татнефти» в ходе годового собрания одобрили дивиденды за 2025 г. в размере 11,61 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Общий размер дивиденда по результатам деятельности компании за прошлый год составит 34,09 руб. с учетом выплат по итогам шести и девяти месяцев в 22,48 руб.
12 марта «Татнефть» опубликовала отчет по РСБУ за 2025 г. Чистая прибыль компании за год снизилась на 42% и составила 145,84 млрд руб. Выручка сократилась на 11,5% в годовом выражении до 1,38 трлн руб. Валовая прибыть показала падение на 25,16% и достигла 333,58 млрд руб. Прибыль от продаж упала на 30,25% и составила 222,58 млрд руб. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 43% до 188,89 млрд руб.