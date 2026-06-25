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Главная / Инвестиции /

Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за 2025 год

Ведомости

Акционеры «Татнефти» в ходе годового собрания одобрили дивиденды за 2025 г. в размере 11,61 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Об этом сообщили на сайте компании.

Дата закрытия реестра для получения выплат назначена на 15 июля.

Общий размер дивиденда по результатам деятельности компании за прошлый год составит 34,09 руб. с учетом выплат по итогам шести и девяти месяцев в 22,48 руб.

12 марта «Татнефть» опубликовала отчет по РСБУ за 2025 г. Чистая прибыль компании за год снизилась на 42% и составила 145,84 млрд руб. Выручка сократилась на 11,5% в годовом выражении до 1,38 трлн руб. Валовая прибыть показала падение на 25,16% и достигла 333,58 млрд руб. Прибыль от продаж упала на 30,25% и составила 222,58 млрд руб. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 43% до 188,89 млрд руб.

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