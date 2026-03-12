Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ снизилась до 146 млрд рублей

Чистая прибыль ПАО «Татнефть» по итогам 2025 г. по РСБУ снизилась на 42% в сравнении с 2024 г. и составила 145,84 млрд руб., сообщил ТАСС. В 2024 г. компания получила 251,4 млрд руб.