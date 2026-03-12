Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ снизилась до 146 млрд рублей
Чистая прибыль ПАО «Татнефть» по итогам 2025 г. по РСБУ снизилась на 42% в сравнении с 2024 г. и составила 145,84 млрд руб., сообщил ТАСС. В 2024 г. компания получила 251,4 млрд руб.
Выручка сократилась на 11,5% до уровня 1,38 трлн руб. против 1,56 трлн руб. в 2024 г.
Валовая прибыть стала ниже на 25,16%, опустившись до 333,58 млрд руб. Прибыль от продаж упала на 30,25% и составила 222,58 млрд руб. Прибыль до налогообложения упала на 43% до 188,89 млрд руб.
На фоне конфликта на Ближнем Востоке акции ключевых российских нефтяных компаний показали впечатляющую динамику на торгах 2 марта, прибавляя в цене от 5 до 11%, писали «Ведомости».
11 марта стало известно, что на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке акции российских нефтяных компаний заняли первые места в топе самых востребованных бумаг «Сберинвестиций». В акции «Татнефти» инвесторы вложили 2,5 млрд руб.