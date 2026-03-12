Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ снизилась до 146 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Татнефть» по итогам 2025 г. по РСБУ снизилась на 42% в сравнении с 2024 г. и составила 145,84 млрд руб., сообщил ТАСС. В 2024 г. компания получила 251,4 млрд руб.

Выручка сократилась на 11,5% до уровня 1,38 трлн руб. против 1,56 трлн руб. в 2024 г.

Валовая прибыть стала ниже на 25,16%, опустившись до 333,58 млрд руб. Прибыль от продаж упала на 30,25% и составила 222,58 млрд руб. Прибыль до налогообложения упала на 43% до 188,89 млрд руб.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке акции ключевых российских нефтяных компаний показали впечатляющую динамику на торгах 2 марта, прибавляя в цене от 5 до 11%, писали «Ведомости».

11 марта стало известно, что на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке акции российских нефтяных компаний заняли первые места в топе самых востребованных бумаг «Сберинвестиций». В акции «Татнефти» инвесторы вложили 2,5 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её