Нефтегазовые компании резко подорожали на Мосбирже

Рост связан с конфликтом вокруг Ирана и разговорами о корректировке бюджетного правила
Анастасия Брянцева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На фоне конфликта на Ближнем Востоке акции ключевых российских нефтяных компаний показали впечатляющую динамику на торгах 2 марта, прибавляя в цене от 5 до 11%. В то же время индекс Мосбиржи вырос всего на 1,31% и превысил 2800 пунктов.

В течение дня акции «Роснефти» росли почти на 10%, бумаги «Русснефти» и обыкновенные акции «Татнефти» подорожали на 10,79–11%, бумаги «Новатэка» – на 6,45%, «Лукойла» – на 5,76%, «Газпром нефти» – на 5,43%. Сдержаннее была динамика газовых компаний: акции «Газпрома» росли на 2,5%, а «префы» «Сургутнефтегаза» – на 2,75%.

