Нефтегазовые компании резко подорожали на Мосбирже

На фоне конфликта на Ближнем Востоке акции ключевых российских нефтяных компаний показали впечатляющую динамику на торгах 2 марта, прибавляя в цене от 5 до 11%. В то же время индекс Мосбиржи вырос всего на 1,31% и превысил 2800 пунктов.