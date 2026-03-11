Акции российских нефтяников стали самыми востребованными на фоне войны в Иране

На фоне конфликта на Ближнем Востоке акции ключевых российских нефтяных компаний показали впечатляющую динамику на торгах 2 марта, прибавляя в цене от 5 до 11%, писали «Ведомости». В течение дня акции «Роснефти» росли почти на 10%, бумаги «Русснефти» и обыкновенные акции «Татнефти» подорожали на 10,79–11%, бумаги «Новатэка» – на 6,45%, «Лукойла» – на 5,76%, «Газпром нефти» – на 5,43%. Сдержаннее была динамика газовых компаний: акции «Газпрома» росли на 2,5%, а «префы» «Сургутнефтегаза» – на 2,75%.