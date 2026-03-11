Акции российских нефтяников стали самыми востребованными на фоне войны в Иране
На фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке акции российских нефтяных компаний заняли первые места в топе самых востребованных бумаг «Сберинвестиций».
В топ-10 по объему покупок вошли акции «Роснефти», в которые инвесторы вложили 7,8 млрд руб., «Лукойла» – 5 млрд руб., «Газпрома» – 4,2 млрд руб., «Новатэка» – 3,6 млрд руб., «Сбера» – 2,5 млрд руб., «Татнефти» – 2,5 млрд руб., «Русснефти» – 2,1 млрд руб, ВТБ – 1,7 млрд руб., «Полюса» – 1,3 млрд руб. и ЮГК – 1,1 млрд руб.
Стратег «Сберинвестиций» на фондовом рынке Дмитрий Макаров отметил, что с 27 февраля по 6 марта акции «Роснефти» выросли на 18,6%, «Татнефти» – на 18,4%, «Новатэка» – на 12,5%, а «Русала» – на 9,8%.
Также привлекательными остаются бумаги системных банков и инфраструктурных компаний из секторов телекома и энергетики, которые выигрывают от высоких цен на сырье, при этом формируя денежный поток, менее зависимый от колебаний цен на Brent/Urals, отметил Макаров.
На фоне конфликта на Ближнем Востоке акции ключевых российских нефтяных компаний показали впечатляющую динамику на торгах 2 марта, прибавляя в цене от 5 до 11%, писали «Ведомости». В течение дня акции «Роснефти» росли почти на 10%, бумаги «Русснефти» и обыкновенные акции «Татнефти» подорожали на 10,79–11%, бумаги «Новатэка» – на 6,45%, «Лукойла» – на 5,76%, «Газпром нефти» – на 5,43%. Сдержаннее была динамика газовых компаний: акции «Газпрома» росли на 2,5%, а «префы» «Сургутнефтегаза» – на 2,75%.