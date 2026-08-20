Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за первое полугодие

ПАО «Татнефть» увеличило чистую прибыль в 2,3 раза по РСБУ в первом полугодии 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. (до 152,98 млрд руб.). Согласно опубликованным данным, выручка компании выросла на 20,8% и достигла 814,1 млрд руб. При этом себестоимость практически не изменилась, увеличившись лишь на 0,2% до 532,9 млрд руб.