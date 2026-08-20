Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
KMAZ52,5+3,14%CNY Бирж.12,374-0,45%IMOEX2 125,36-2,16%RTSI786,49-2,16%RGBI113,79+0,3%RGBITR769,78+0,32%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за первое полугодие

Ведомости

Совет директоров ПАО «Татнефть» утвердил дивиденды за первое полугодие 2026 г. в размере 32,88 руб. за обыкновенную и привилегированную акции. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Дата отсечки установлена на 13 октября. Собрание акционеров запланировано на 23 сентября.

ПАО «Татнефть» увеличило чистую прибыль в 2,3 раза по РСБУ в первом полугодии 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. (до 152,98 млрд руб.). Согласно опубликованным данным, выручка компании выросла на 20,8% и достигла 814,1 млрд руб. При этом себестоимость практически не изменилась, увеличившись лишь на 0,2% до 532,9 млрд руб.

Акционеры «Татнефти» в ходе годового собрания одобрили дивиденды за 2025 г. в размере 11,61 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Общий размер дивиденда по результатам деятельности компании за прошлый год составит 34,09 руб. с учетом выплат по итогам шести и девяти месяцев в 22,48 руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте