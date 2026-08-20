Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за первое полугодие
Совет директоров ПАО «Татнефть» утвердил дивиденды за первое полугодие 2026 г. в размере 32,88 руб. за обыкновенную и привилегированную акции. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Дата отсечки установлена на 13 октября. Собрание акционеров запланировано на 23 сентября.
ПАО «Татнефть» увеличило чистую прибыль в 2,3 раза по РСБУ в первом полугодии 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. (до 152,98 млрд руб.). Согласно опубликованным данным, выручка компании выросла на 20,8% и достигла 814,1 млрд руб. При этом себестоимость практически не изменилась, увеличившись лишь на 0,2% до 532,9 млрд руб.
Акционеры «Татнефти» в ходе годового собрания одобрили дивиденды за 2025 г. в размере 11,61 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Общий размер дивиденда по результатам деятельности компании за прошлый год составит 34,09 руб. с учетом выплат по итогам шести и девяти месяцев в 22,48 руб.