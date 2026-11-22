Итоги торгов на Мосбирже с 16 по 20 ноябряРоссийский рынок акций сорвался в коррекцию
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 16 по 20 ноября уменьшился на 6,19% до 2354,4 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 6,23% и составил 902,39 пункта. Ни одна акция из состава индекса Мосбиржи не выросла в цене. В аутсайдерах оказались бумаги АФК «Система» (-16,7%), VK (-15,9%), En+ Group (-14,9%), «Русала» (-12,9%) и «Северстали» (-12,6%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней снизился на 1,25% (-15 коп.) до 12,1 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 82,19 руб. (+4 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 90,3 руб. (-69 коп.). Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 3,4% до $92,6/барр. Январский фьючерс на нефть WTI подешевел на 4,4% до $83,4/барр.
Российский рынок акций сорвался в коррекцию: индекс Мосбиржи опустился к минимумам с начала октября, констатировал эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Встречи президента России с лидерами США и Китая на саммите АТЭС не оправдали ожиданий инвесторов – прорывных идей или договоренностей не было, указал он. Кроме того, ЕС завершил подготовку нового пакета санкций, отметил эксперт.
Еще одна причина распродажи – снижение цен на нефть, продолжает Смирнов. Котировки двигают вниз сигналы о деэскалации между США и Ираном и восстановление поставок сырья с Ближнего Востока к довоенным уровням, рассуждает он. Также на сырьевые активы давит сильный доллар: индекс DXY вышел на полуторагодовые максимумы и приблизился к 104 пунктам на фоне крепнущих ожиданий роста ставки ФРС США, добавил эксперт.
Кроме того, отечественных инвесторов насторожила статистика: потребительская инфляция вернулась выше 7% в годовом выражении, инфляционные ожидания ускорились до 13,5% с октябрьских 13,2%, указывает Смирнов. Это значит, что пауза в снижении ключевой ставки может затянуться, полагает он, более того, в Банке России не исключили ее повышения, если ценовое давление не пойдет на спад.
Сейчас индекс Мосбиржи проверяет на прочность промежуточную поддержку около 2350 пунктов, в случае пробоя которой может опуститься к круглым 2300 пунктам, допустил Смирнов.
А вот рубль устойчив – его поддерживает эффект от высоких нефтяных цен первой половины осени, данные по инфляции и инфляционным ожиданиям и приближение налогового периода, перечисляет эксперт. На противоположной чаше весов – сезон повышенного спроса на импорт, охлаждение геополитического оптимизма и откат цен на нефть, говорит он. Прогноз БКС по курсу юаня на неделю – снижение к 12 руб., по курсу доллара – к 80 руб.
Финансовые отчеты на неделе раскроют Московская биржа, «Промомед», «Аренадата», «Озон фармацевтика», «Астра», Whoosh, «Интер РАО», «Русгидро», «Диасофт». Также выйдут предварительные индексы деловой активности в производстве и секторе услуг PMI еврозоны и США и «Бежевая книга» ФРС.