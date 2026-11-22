Кроме того, отечественных инвесторов насторожила статистика: потребительская инфляция вернулась выше 7% в годовом выражении, инфляционные ожидания ускорились до 13,5% с октябрьских 13,2%, указывает Смирнов. Это значит, что пауза в снижении ключевой ставки может затянуться, полагает он, более того, в Банке России не исключили ее повышения, если ценовое давление не пойдет на спад.