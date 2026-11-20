Инвестиционный стратег «Гарда капитала» Александр Бахтин в разговоре с «Ведомостями» называет главной проблемой компании высокий уровень чистого долга. Это значит, что компания не может обслуживать долг из операционного денежного потока, а доступ к рынку заимствований для нее практически закрыт, уточняет он. До конца года «Сегежа» должна погасить ЦФА на 4,4 млрд руб. и оферту по облигациям на 10 млрд руб. при остатке денег на середину года 1,4 млрд руб., отмечает Бахтин.