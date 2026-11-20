«Сегежа групп» выкупила по оферте 10 млн облигаций по цене номинала
ПАО «Сегежа групп» выкупило по оферте 10 млн облигаций серии 002P-02R по цене 100% от номинала. Об этом сообщается на ленте раскрытия информации.
Эмитент также выплатил накопленный купонный доход в размере 1,56 руб. на одну биржевую облигацию.
Выпуск был размещен в ноябре 2021 г. по ставке полугодового купона 9,7% годовых. До ноября 2028 г. ставка купона была в размере 19% годовых.
Чистый убыток ПАО «Сегежа групп» за девять месяцев по МСФО составил 22,3 млрд руб., что год к году меньше на 30,6%. Выручка снизилась на 10%, что, по словам ПАО, отражает общую ситуацию в отрасли. Показатель составил 61,4 млрд руб. OIBDA сократилась на 6,5% до 2,94 млрд руб. при рентабельности 4,8%.
Инвестиционный стратег «Гарда капитала» Александр Бахтин в разговоре с «Ведомостями» называет главной проблемой компании высокий уровень чистого долга. Это значит, что компания не может обслуживать долг из операционного денежного потока, а доступ к рынку заимствований для нее практически закрыт, уточняет он. До конца года «Сегежа» должна погасить ЦФА на 4,4 млрд руб. и оферту по облигациям на 10 млрд руб. при остатке денег на середину года 1,4 млрд руб., отмечает Бахтин.