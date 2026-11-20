Нефть Brent подорожала до $92,48 за баррель
Мировые цены на нефть выросли утром после сообщений о новых ударах йеменских хуситов по Эр-Рияду. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
По состоянию на 8:10 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent прибавили $0,50 (0,54%) и достигли $92,48 за баррель. По итогам предыдущей торговой сессии контракт подорожал на 3 цента – до $91,98.
Декабрьские фьючерсы на американскую нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX выросли на $0,55 (0,66%) до $83,76 за баррель. Накануне этот контракт, напротив, подешевел на 5 центов и завершил торги на отметке $83,21.
19 ноября хуситы нанесли удары по четырем объектам на территории Саудовской Аравии. Первая операция была направлена на финансовый центр в экономическом городке имени короля Абдаллы в Эр-Рияде. Вторая операция была направлена против нефтехимической компании Sadaf в Джубайле на востоке Саудовской Аравии. Третья – против авиабазы Хамис-Мушайт на юге королевства. В ходе четвертой операции был нанесен удар по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде.
15 ноября хуситы заявили о нанесении ударов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде и финансовому центру столицы Саудовской Аравии двумя баллистическими ракетами. До этого также сообщалось об ударах по объектам Saudi Aramco и нефтепроводу «Восток – Запад».