19 ноября хуситы нанесли удары по четырем объектам на территории Саудовской Аравии. Первая операция была направлена на финансовый центр в экономическом городке имени короля Абдаллы в Эр-Рияде. Вторая операция была направлена против нефтехимической компании Sadaf в Джубайле на востоке Саудовской Аравии. Третья – против авиабазы Хамис-Мушайт на юге королевства. В ходе четвертой операции был нанесен удар по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде.