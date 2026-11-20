Облигации трехлетние, с фиксированным купоном и номиналом от 100 евро. Их предложат как институциональным, так и розничным инвесторам. Ставку определят по заявкам, которые соберет кипрский брокер группы Freedom Finance Europe (бренд Freedom24). Листинга не будет на бирже и MTF (многосторонняя торговая площадка).