Freedom Holding намерен занять до 1 млрд евро у частных инвесторов ЕСУспехом для первых траншей с учетом внебиржевого размещения будет 50–200 млн евро, считают эксперты
Финансовая группа Freedom Holding Тимура Турлова впервые предложит свои облигации европейским частным инвесторам. Ее люксембургская «дочка» Freedom Capital зарегистрировала программу на сумму до 1 млрд евро: люксембургский регулятор CSSF 29 октября одобрил базовый проспект, с которым ознакомились «Ведомости». Freedom Capital принадлежит Freedom Holding Corp., которая зарегистрирована в Неваде и выступит гарантом по выпускам. Проспект действует до 29 октября 2027 г.
Облигации трехлетние, с фиксированным купоном и номиналом от 100 евро. Их предложат как институциональным, так и розничным инвесторам. Ставку определят по заявкам, которые соберет кипрский брокер группы Freedom Finance Europe (бренд Freedom24). Листинга не будет на бирже и MTF (многосторонняя торговая площадка).