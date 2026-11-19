Рентабельность капитала (ROE) без учета субординированного долга выросла до 14,9% (+2,0 п. п.). Портфель кредитов крупным корпоративным клиентам на 30 сентября составил 86,5 млрд руб., что больше в 2,3 раза год к году. Клиентская база выросла до 7,8 млн человек – в 2,4 раза год к году