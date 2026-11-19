«МТС банк» за девять месяцев нарастил прибыль по МСФО на 28%
За девять месяцев ПАО «МТС банк» получило 12,14 млрд руб. прибыли по МСФО, что на 28,3% больше результата за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте компании.
Чистый процентный доход кредитной организации вырос на 38,8% год к году и составил 43,55 млрд руб. Совокупный доход чуть снизился – на 8%. Показатель составил 9,2 млрд руб.
Рентабельность капитала (ROE) без учета субординированного долга выросла до 14,9% (+2,0 п. п.). Портфель кредитов крупным корпоративным клиентам на 30 сентября составил 86,5 млрд руб., что больше в 2,3 раза год к году. Клиентская база выросла до 7,8 млн человек – в 2,4 раза год к году
В отдельности прибыль за III квартал снизилась на 18,3% год к году до 4,9 млрд руб. Чистый процентный доход «МТС банка» за три месяца стал больше на 23,5% и достиг 14,85 млрд руб.
Чистая прибыль компании за первое полугодие по МСФО выросла в 2,1 раза до 7,2 млрд руб. Чистая процентная маржа прибавила 2,4 п. п. и составила 8,3%. Рентабельность капитала (ROE) без учета субординированного долга выросла до 13,6% против 7,4% годом ранее.
24 августа рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг «МТС банка» и его облигаций с A.ru до A+.ru, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный». Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок рентабельности и достаточности капитала.