Чистая прибыль «МТС банка» по МСФО за полгода выросла в 2,1 раза

Чистая прибыль «МТС банка» по МСФО по итогам I квартала выросла в 2,6 раза год к году – до 2,5 млрд руб. Чистые процентные доходы после резервов за год увеличились в 3,7 раза до 6,9 млрд руб., а операционный доход до резервов составил 18,5 млрд руб. (+57,8%). Стоимость фондирования составила 13,3% (-3,1 п. п.). Отношение операционных расходов к доходам (CIR), рассчитанное с начала года, сократилось на 2,9 п. п. год к году – до 36,6%.