Чистая прибыль «МТС банка» по МСФО за полгода выросла в 2,1 раза
Чистая прибыль ПАО «МТС банк» за первое полугодие по МСФО выросла в 2,1 раза до 7,2 млрд руб. Итоги опубликованы на сайте компании.
Банк объяснил высокий показатель ростом процентной маржи, комиссионными доходами и операционной эффективностью. Чистая прибыль составила 7,2 млрд руб., что на 89,7% выше результата за первые шесть месяцев прошлого года. Чистая процентная маржа прибавила 2,4 п. п. и составила 8,3%. Рентабельность капитала (ROE) без учета субординированного долга выросла до 13,6% против 7,4% годом ранее. Соотношение расходов к доходам (CIR) за полгода снизилось на 0,7 п. п. и достигло уровня в 36,9%.
Оборот по операциям с корпоративными клиентами увеличился на 62% до 869 млрд руб. Число активных клиентов составило 5,8 млн человек, что на 81% больше год к году. Доля неработающих розничных кредитов (NPL 90+) снизилась до 8,7% при покрытии резервами 111,5%.
24 августа рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг «МТС банка» и его облигаций с A.ru до A+.ru, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный». Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок рентабельности и достаточности капитала.
Чистая прибыль «МТС банка» по МСФО по итогам I квартала выросла в 2,6 раза год к году – до 2,5 млрд руб. Чистые процентные доходы после резервов за год увеличились в 3,7 раза до 6,9 млрд руб., а операционный доход до резервов составил 18,5 млрд руб. (+57,8%). Стоимость фондирования составила 13,3% (-3,1 п. п.). Отношение операционных расходов к доходам (CIR), рассчитанное с начала года, сократилось на 2,9 п. п. год к году – до 36,6%.