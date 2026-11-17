Прогноз БКС по курсу юаня до конца недели – 12,1–12,4 руб., по курсу доллара – 81–83 руб. Рубль сохраняет устойчивость: его поддерживают позитивный внешний фон и высокие процентные ставки в экономике, констатировал Смирнов. Геополитическая премия тоже сократилась после возобновления переговоров по Украине и в ожидании саммита АТЭС, рассуждает он. Кроме того, в курс сейчас транслируется более высокая стоимость нефти первой половины осени, добавил эксперт. Впрочем, дальнейшее укрепление рубля ограничивают сезонный рост спроса на импорт со стороны бизнеса и населения, а также ежедневные покупки валюты Минфином по бюджетному правилу и сила доллара на мировом рынке – индекс DXY достиг 103,5 пункта, полуторагодичного максимума, перечисляет он.