Итоги торгов на Мосбирже 17 ноябряНа рынке акций наблюдалась смешанная динамика, но покупки преобладали
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 17 ноября, увеличился на 1,06% до 2501,9 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 1,13% и составил 955,88 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Совкомфлота» (+4,03%), обыкновенные акции «Ростелекома» (+3,98%), бумаги «Алросы» (+3,77%), «Газпрома» (+2,81%) и «Т-технологий» (+1,61%). В аутсайдерах оказались привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-0,92%), бумаги «Северстали» (-0,69%), Совкомбанка (-0,65%), «Циана» (-0,45%) и «Русагро» (-0,38%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 1,16% (-14 коп.) до 12,2 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 82,45 руб. (-6 коп.). Официальный курс евро составил 91,8 руб. (-38 коп.). Цена январского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,3% до $93,6/барр. Январский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,7% до $85,1/барр.
На российском рынке акций во вторник наблюдалась смешанная динамика, но покупки преобладали, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Инвесторы в ожидании важных событий – в Шэньчжэне стартует саммит АТЭС, на котором должны встретиться главы России, США и КНР, отмечает он. Более того, американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы также провести двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, указывает эксперт. Еще на рынке ждут ясности с датой и местом следующего раунда переговоров по Украине, добавил он.
По мере поступления новостей с саммита АТЭС волатильность в индексе Мосбиржи может возрастать, но основные движения в середине недели Смирнов ждет в области 2470–2570 пунктов.
Прогноз БКС по курсу юаня до конца недели – 12,1–12,4 руб., по курсу доллара – 81–83 руб. Рубль сохраняет устойчивость: его поддерживают позитивный внешний фон и высокие процентные ставки в экономике, констатировал Смирнов. Геополитическая премия тоже сократилась после возобновления переговоров по Украине и в ожидании саммита АТЭС, рассуждает он. Кроме того, в курс сейчас транслируется более высокая стоимость нефти первой половины осени, добавил эксперт. Впрочем, дальнейшее укрепление рубля ограничивают сезонный рост спроса на импорт со стороны бизнеса и населения, а также ежедневные покупки валюты Минфином по бюджетному правилу и сила доллара на мировом рынке – индекс DXY достиг 103,5 пункта, полуторагодичного максимума, перечисляет он.
Конъюнктура в сырьевых товарах улучшилась: нефть и металлы отскочили после ощутимого снижения днем ранее, продолжает Смирнов. По оценкам МЭА, мировой нефтяной рынок вернется к профициту уже в текущем квартале, так как экспорт с Ближнего Востока восстанавливается быстрее спроса, указал он. На мировых биржах сохраняются опасения относительно перспектив ИИ и ограничений США на экспорт чипов в Китай, отметил эксперт. К этому добавилось тревожное ожидание квартальной отчетности Nvidia, говорит он.
В среду выйдут протоколы октябрьского заседания ФРС США. Квартальный отчет представит Palo Alto Networks. В еврозоне станет известен индекс потребительских цен за прошлый месяц. На российском рынке «Циан» отчитается по международным стандартам за девять месяцев, а совет директоров «Софтлайна» рассмотрит вопрос о пересмотре дивидендной политики.