Выручка «Билайна» за девять месяцев выросла на 11%

Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 0,9% до 107,5 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 39,8% против 43,7%, полученных за девять месяцев 2025 г. Капитальные затраты снизились на 11,5% до 51,68 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA на 30 сентября составило 2,3х.