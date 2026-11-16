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Выручка «Билайна» за девять месяцев выросла на 11%

Наталья Захарова

Общая выручка ПАО «Вымпелком» («Билайн») за девять месяцев составила 270,34 млрд руб., что на 11% больше год к году. Об этом оператор сообщил на своем сайте.

Чистая прибыль увеличилась на 3 млрд руб. и составила 8,9 млрд руб. В положительную динамику показателя внесли вклад все бизнес-сегменты, заявили в «Билайне». Ключевыми факторами роста в розничном сегменте стали увеличение клиентской базы и повышение среднего дохода на клиента.

Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 0,9% до 107,5 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 39,8% против 43,7%, полученных за девять месяцев 2025 г. Капитальные затраты снизились на 11,5% до 51,68 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA на 30 сентября составило 2,3х.

По состоянию на 13:06 мск акции «Вымпелкома» выросли на 2,93% к закрытию и составили 95 руб. Объем торгов, по данным Мосбиржи, достиг 2,08 млн руб.

По итогам 2025 г. «Вымпелком» выплатил дивиденды в размере 116,65 руб. на одну обыкновенную акцию. По итогам I квартала 2026 г. дивиденды составили 85 руб. на одну обыкновенную акцию. 

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