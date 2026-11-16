Выручка «Билайна» за девять месяцев выросла на 11%
Чистая прибыль увеличилась на 3 млрд руб. и составила 8,9 млрд руб. В положительную динамику показателя внесли вклад все бизнес-сегменты, заявили в «Билайне». Ключевыми факторами роста в розничном сегменте стали увеличение клиентской базы и повышение среднего дохода на клиента.
Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 0,9% до 107,5 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 39,8% против 43,7%, полученных за девять месяцев 2025 г. Капитальные затраты снизились на 11,5% до 51,68 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA на 30 сентября составило 2,3х.
По итогам 2025 г. «Вымпелком» выплатил дивиденды в размере 116,65 руб. на одну обыкновенную акцию. По итогам I квартала 2026 г. дивиденды составили 85 руб. на одну обыкновенную акцию.