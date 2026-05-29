Совет директоров «Вымпелкома» рекомендовал дивиденды за 2025 год

В феврале стало известно, что выручка от операционной деятельности «Вымпелкома» по итогам IV квартала 2025 г. увеличилась на 11% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 91 млрд руб. Показатель EBITDA продемонстрировал рост на 8,2% до 36,2 млрд руб., рентабельность по показателю снизилась до 39,8% с 40,8%. Чистая прибыль сократилась в 4,2 раза и составила 2,1 млрд руб.