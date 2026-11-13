Мосбиржа запустит торги фьючерсами на сою и кукурузу
Московская биржа 19 ноября начнет торги расчетными фьючерсами на сою и кукурузу. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.
«Профессиональные участники рынка и частные трейдеры смогут использовать новые фьючерсы в своих торговых стратегиях и для диверсификации портфеля», – заявила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
Новые инструменты позволят инвесторам получать доход от изменения мировых цен на сельскохозяйственные культуры, а производителям и переработчикам – управлять ценовыми рисками.
Оба контракта будут номинированы в долларах США за бушель, размер лота составит 100 бушелей. Гарантийное обеспечение по фьючерсу на сою установлено на уровне 12% (12 000 руб.), на кукурузу – 8% (3000 руб.).
Для каждого инструмента одновременно будут доступны две ближайшие серии контрактов. Последним днем торгов станет предпоследний торговый день месяца исполнения.
2 ноября представитель Мосбиржи сообщил «Ведомостям», что площадка запускает торги 27 вечными фьючерсами на глобальные активы. Речь идет о расчетных однодневных контрактах с автопролонгацией. Базовым активом новых инструментов выступают фиксинги иностранных ценных бумаг, рассчитываемые Мосбиржей.