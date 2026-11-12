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Главная / Инвестиции /

Греф связал возможное сокращение дивидендов с требованиями ЦБ

Сергей Пахомов

«Сбер» сократит объем выплачиваемых дивидендов, если уровень нормативных требований по достаточности капитала Н20.0 будет повышен и банк не сможет поддерживать буфер безопасности для этого значения. Об этом сообщил глава банка Герман Греф в рамках Дня инвестора.

«Мы говорим, что это единственное необходимое, но не достаточное условие для сокращения дивидендных выплат», – заявил председатель кредитной организации.

По словам Грефа, даже в случае повышения требований к достаточности капитала у банка останется запас в размере 1,3 п. п. сверх действующих и будущих надбавок.

8 октября Греф посоветовал инвесторам вкладывать средства в акции Сбербанка, заявив, что в следующем году банк выплатит высокие дивиденды, а стоимость его акций имеет значительный потенциал роста.

22 сентября глава Сбербанка на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что банк выплатит 850 млрд руб. дивидендов за 2025 г. и планирует направить на выплаты 50% от чистой прибыли по итогам 2026 г.

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