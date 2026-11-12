Греф связал возможное сокращение дивидендов с требованиями ЦБ

«Сбер» сократит объем выплачиваемых дивидендов, если уровень нормативных требований по достаточности капитала Н20.0 будет повышен и банк не сможет поддерживать буфер безопасности для этого значения. Об этом сообщил глава банка Герман Греф в рамках Дня инвестора.