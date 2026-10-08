Греф пообещал «очень хорошие дивиденды» «Сбера» в следующем году

«Если вы хотите, не думая, вложить куда-то, то вкладывайте их в Сбербанк. Лучшего вложения вы не придумаете. В следующем году мы точно заплатим очень хорошие дивиденды. И у нас во всех случаях будет очень хороший апсайд по росту стоимости акций», – сказал Греф, отвечая на вопрос, куда вложить 1 млн руб.