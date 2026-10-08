Греф пообещал «очень хорошие дивиденды» «Сбера» в следующем году
«Если вы хотите, не думая, вложить куда-то, то вкладывайте их в Сбербанк. Лучшего вложения вы не придумаете. В следующем году мы точно заплатим очень хорошие дивиденды. И у нас во всех случаях будет очень хороший апсайд по росту стоимости акций», – сказал Греф, отвечая на вопрос, куда вложить 1 млн руб.
Ранее Греф говорил, что Сбербанк по итогам 2026 г. может обновить рекорд по прибыли и дивидендам. В сентябре на встрече с президентом Владимиром Путиным он сообщил, что банк выплатит 850 млрд руб. дивидендов за 2025 г. и планирует направить на выплаты 50% от чистой прибыли по итогам 2026 г.
В 2025 г. «Сбер» выплатил акционерам рекордные 786,9 млрд руб. дивидендов – по 34,84 руб. на акцию. Половина суммы была перечислена государству. По итогам первого полугодия 2026 г. чистая прибыль банка по РСБУ выросла на 20,4% до 995,3 млрд руб. при рентабельности капитала 23%. В июне акционеры одобрили рекордные дивиденды за 2025 г. в размере 850,2 млрд руб. – 37,64 руб. на акцию. Они уже выплачены.