Греф подтвердил курс на выплату 50% чистой прибыли «Сбера» в виде дивидендов
«Сбер» сохраняет ориентир по направлению 50% чистой прибыли на дивиденды. Об этом журналистам сообщил президент, председатель правления банка Герман Греф.
«Мы на этот год, конечно, сохраняем наши видения по 50% на дивиденды», – сказал глава Сбербанка.
В 2025 г. «Сбер» выплатил акционерам рекордные 786,9 млрд руб. – по 34,84 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Это крупнейшая дивидендная выплата в истории банка.
Половина суммы – 393,46 млрд руб. – была перечислена государству как контролирующему акционеру. Средства пошли на финансирование социальных и инфраструктурных программ. Остальная часть распределена между более чем 2 млн частных и институциональных инвесторов.
Портфель корпоративных клиентов за год вырос на 15,4% и превысил 31,2 трлн руб. Розничный портфель увеличился на 6% до 19,2 трлн руб. Средства частных клиентов прибавили 22,1% и достигли 33,5 трлн руб.
По данным банка, число розничных клиентов в IV квартале 2025 г. выросло на 0,2 млн, а по итогам года – на 0,8 млн до 110,7 млн человек.